Stasera in TV 16 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Passato il weekend, tra luci e flash mob per fronteggiare la depressione da coronavirus e ancora tutti, in casa, siamo pronti a informarci e a svagarci ancora una volta davanti alla televisione.

La tv continua a darci tutte le indicazioni che ci occorrono e a farci distrarre. Per questo vedere tv, specie in prima serata, diventa cruciale per noi. Dunque, cosa possiamo vedere in prima serata? Oggi lunedì 16 marzo, cosa vedremo in tv?

Ecco cosa c’è, questa sera 16 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV lunedì 16 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,20 Il Commissario Montalbano – La rete di protezione (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Speciale TG2 Coronavirus – Settimana decisiva (Attualita’)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Carol (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Lo stagista inaspettato (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Harry Potter e la pietra filosofale (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 20.55 Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy (TalentShow)