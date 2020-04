Stasera in TV 17 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 17 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Con il proseguimento dell’isolamento e la lotta contro il Covid-19 anche questa sera, giovedì 16 Aprile la televisione sarà la compagnia di un tante e tante persone che, dovendosene restare in casa, sono alla ricerca della corretta informazione sulla pandemia e anche di un pò di relax.

Cosa c’è dunque in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 16 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Una nuova serata, dunque, che, alla luce degli ultimi dati sta mostrando sfide molto avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 16 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 16/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è Belle & Sebastien – Amici per sempre (Film) , mentre su Rai 2 arriva N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 5 – Un brutto risveglio (Telefilm. Invece su Rai 3 le emozioni di Nome di donna (Film).

Questa sera, su Canale 5, la prima serata è nel segno di Puoi baciare lo sposo (Film). Su Italia 1, invece, arriva New Moon (Film). Torna su rete4 Quarto grado (Inchieste).

Infine su La 7 torna Propaganda Live (Approfondimento) mentre su Tv8 ecco Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow) e su Nove ci sarà Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio (Show)

Stasera in TV venerdì 17 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera venerdì 17 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

