Stasera in TV 17 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Dopo le emozioni della domenica sera, inizia una nuova settimana e tra chi torna a lavoro, a scuola o alla propria quotidiana occupazione routinaria, ecco che di fatto la tv offre una preziosa collaborazione in termini di svago e di spensieratezza. Pertanto, siamo già pronti a immaginarci davanti alla televisione in serata per capire come passare qualche ora di relax.

Pertanto la domanda è quella più cruciale: cosa c’è nei canali questa sera, 17 Febbraio?

Ecco tutte le specifiche sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 ecco che torna il gradito appuntamento divenuto già molto popolare con L'amica geniale 2 – Scancellare (Fiction). Mentre Rai 2, c'è ancora un'altra serata con il noto 911 – Stagione 2 Episodio 16 – Bobby ricomincia (Telefilm). Invece su Rai 3 ecco l'approfondimento di Presa diretta – Il polmone blu (Attualita')

Questa sera, su Canale la prima serata è alle prese con un altro giro e un'altra corsa de Grande Fratello Vip 2020 (Reality). Invece su Italia 1 ecco il pathos ad alta velocità di Fast & Furious 5 (Film). Quanto a Rete 4 invece Nicola Porro riapre la sua Quarta repubblica (Approfondimento)

Infine, su tv8 continua la saga di Rocky Balboa (Film) mentre su Nove c'è Little Big Italy (TalentShow). Quanto la 7 invece troviamo Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento).

Su Rai Uno alle 21,20 L’amica geniale 2 – Scancellare (Fiction)

Rai Due, alle 21,20 911 – Stagione 2 Episodio 16 – Bobby ricomincia (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 Presa diretta – Il polmone blu (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,21 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)



Italia 1, alle 21,20 Fast & Furious 5 (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarta repubblica (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 21,30 Rocky Balboa (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy (TalentShow)