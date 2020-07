Stasera in TV 17 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 17 Luglio 2020: che cosa ci aspetta nel prime time dei principali canali nazionali? Cosa bolle in pentola in prima serata alla TV? Eccoci ancora una volta di fronte ad un’altra serata in tv. Una ricca prima serata in TV anche oggi 17/07/20. E che cosa c’è da vedere in prima serata, e quali sono le programmazioni dei film, serie e i principali programmi da gustarci quest’oggi?

Su Rai Uno, alle 21,25 Il giovane Montalbano – La stanza numero due (SerieTV)

Su Rai Due, alle 21,05 Maleficent (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 La Grande Storia – Lunga vita alla Regina (Documentario)

Su Canale 5, alle 21,20 Manifest – Stagione 2 Episodio 4 – Nelle pieghe del tempo (Telefilm)

Su Italia 1, alle 21,30 Un’estate ai Caraibi (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Stasera Italia News (Attualita’)



Su La 7, alle 20,35 L’oro di MacKenna (Film)

Su Tv8 alle 21,30 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 20,05 i migliori Fratelli di Crozza (Show)