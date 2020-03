Stasera in TV 17 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 17 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Sono giorni di grande preoccupazione e di crisi mondiale da coronavirus: dobbiamo stare tutti in casa, e siamo sempre pronti a informarci sullo stato delle cose, sperando sempre in buone nuove, e magari, perchè no, a svagarci ancora una volta davanti alla televisione.

La tv è forse lo strumento oggi che più ogni altro permette a tutti, ancora davanti al web, di avere informazioni che ci servono e a permetterci di distrarci. Per questo vedere tv, soprattutto in prima serata, diventa determinante.

Per esempio, oggi, che cosa possiamo vedere in prima serata? Oggi 17 marzo, cosa vedremo in tv?

Ecco cosa c’è, questa sera 17 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

La programmazione tv di stasera martedì 17 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Ricomincio da noi (Film)

Su Rai Due, alle 21,20 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

Su Rai Tre, dalle 21,20 cartabianca (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 Italia viaggio nella bellezza – Vaticano (Documentario)

Su Italia 1, alle 21,20 Harry Potter e la camera dei segreti (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Fuori dal coro (Rubrica)

Su La 7, alle 21,15 Di Martedi’ (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 I magnifici sette (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli d’Italia (Film)