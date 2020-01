Stasera in TV 18 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Siamo in pieno weekend ma la televisione riempie anche in questi giorni il nostro cuore: e anche oggi, per appunto, come sempre, siamo qui a chiederci cosa c’è stasera in tv? Questo bel Sabato di Gennaio cosa ci propone, cosa vedere in TV oggi?

Continuano i duelli in prima serata, dopo quello tra il Grande Fratello Vip con Pupo e Wanda Nara e Il cantante mascherato, con la Carlucci. Ma cosa c’è da aspettarsi infatti stasera in tv?

Cosa vedremo stasera in tv in prima serata oggi 18 gennaio 2020? Riproponiamo la Guida TV per sabato 18 2020 quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata Meraviglie – La Penisola dei tesori – 3a puntata (Documentario) con il formidabile e amato Alberto Angela.

Su Rai 2, invece ritorna F.B.I. – Stagione 2 Episodio 5 – Decisione difficile (Telefilm) mentre invece su Rai 3 attenzione alla pellicola La citta’ delle donne (Film).

Questa sera, su Canale 5, il gradito ritorno della nuova puntata di C’e’ posta per te (Show), sempre più seguito dagli italiani con Maria De Filippi.

Su Italia 1 c’è il divertimento di Sing (Film), mentre a Rete 4, spazio a una pellicola sempre verde, sempre amata e apprezzata con il divertimento del genere intramontabile di Bud Spencer e Terence Hill: Più forte ragazzi! (Film).

Infine, su tv8 ecco La scelta di Jessica (Film) mentre su Nove arriva Clandestino – Spagna – Emergenza coca (Inchieste. Quanto la 7 un pezzo di storia del cinema con Fuga da Alcatraz (Film).

