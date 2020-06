Stasera in tv 18 giugno 2020 su Canale5, ore 21.40 New Amsterdam: trama delle puntate di oggi

Stasera in tv 18 giugno 2020 su Canale5, ore 21.40 New Amsterdam:...

Torna questa sera, 18 giugno 2020 in prima serata su Canale5 un nuovo triplo episodio di New Amsterdam, la serie che sta raccogliendo importanti indicazioni sia in termini di appeal verso il pubblico che proprio in quanto ai classici numeri dei dati auditel.

In tal senso, è possibile consultare qui gli ascolti tv della giornata di ieri. Questo, invece, è il quadro completo della programmazione tv per oggi 18 giugno.

Andiamo a vedere invece nello specifico la trama delle tre puntate di oggi di New Amsterdam.

Canale5, ore 21.40: New Amsterdam, cosa succede oggi

Nell’episodio Sabbath: Per pareggiare il bilancio, Max sarà obbligato a tagliare due milioni di spese, e sarà inevitabile che l’ospedale ne vada in sofferenza e da questo punto di vista non mancheranno polemiche.

Nell’episodio Carta bianca: Max deve limitare i casi di overdose che si moltiplicano per l’uso sconsiderato di oppiacei nelle terapie del dolore dei pazienti. Sarà una scelta dura ma necessaria.

Infine, nell’episodio numero 16, Punti di vista: Max, Reynolds e Bloom vengono citati in giudizio dai familiari di George Whitney, deceduto sul tavolo operatorio di Reynolds.