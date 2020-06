Stasera in tv 19 Giugno 2020 nei canali Mediaset: Tu sì que vales per contrastare Top 10

Stasera in tv 19 Giugno 2020 nei canali Mediaset: Tu sì que...

Nel mondo della TV, la contro – programmazione rappresenta una delle principali strategie di pianificazione per poter continuare a crescere dal punto di vista dei dati di share e sottrarre, se possibile, fette di pubblico alla concorrenza.

Ogni giorno Rai e Mediaset in tal senso si danno battaglia, con fortune alterne e serate ad appannaggio dell’una e dell’altra azienda tv, con la ‘lotta degli ascolti’. Questi, per esempio, sono i dati relativi agli ascolti tv di ieri sera.

In questo senso nella giornata di oggi 19 Giugno 2020 come sarà la programmazione di Mediaset? Se Rete4 come sempre è la rete a cui viene ‘girato’ l’onere e l’onore dell’attualità e andrà così anche stasera con Quarto Grado, cosa rispondono Canale5 e Italia1?

Canale5, ore 21.40: Tu si que vales

Canale5 propone in replica la quinta edizione del noto show che ricerca di nuovi talenti di qualsiasi arte. La trasmissione vede alla conduzione Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ma il ruolo più atteso è come sempre quello che riguarda la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Rappresentante della giuria popolare è Iva Zanicchi.

La scelta di puntare su questo format ben seguito sembra essere particolarmente riferita ad un piano di contrasto a TOP 10, il nuovo programma di Carlo Conti che bene ha fatto nella sua prima uscita, stando agli ascolti.

Italia1, ore 21.35: Transformers 3

Italia1 invece punta sul film di Michael Bay del 2011, con Shia Labeouf, Josh Duhamel e Rosie Huntington.

E’ naturalmente il capitolo terzo di una saga molto nota e apprezzata: Optimus Prime e i suoi fedeli Autobot sono ancora una volta in azione per combattere i pericolosi Decepticon, intenzionati a conquistare lo spazio tra Stati Uniti e Russia. Spetta all’umano Sam Witwicky andare in aiuto dei suoi amici robot. Che dovranno scontrarsi con un nuovo temibile nemico: Shockwawe, tiranno di Cybertron.