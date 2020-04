Stasera in TV 2 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Siamo ormai entrati in Aprile, e nei giorni della grande paura dovuta al dilagare del coronavirus gli italiani si concedono se possono dei momenti di svago davanti alla televisione, di sera, dopo essersi informati al TG, con una prima serata che si preannuncia come sempre variegata.

Anche quest’oggi: cosa c’è in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, Cosa vedere in tv oggi 2 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 2 Aprile in tv?Ecco cosa c’è, questa sera 2 Aprile in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV giovedì 2 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,20 Doc Nelle tue mani – Niente di personale (Fiction)



Su Rai Due, alle 21,20 Escape Plan – Fuga dall’inferno (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Speciale TGR – Viaggio nell’Italia del Coronavirus (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 La maledizione della Prima Luna (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Tokarev (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 La notte dei record (Show)

Sul Nove, alle 21,25 The Call 2013 (Film)