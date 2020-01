Stasera in TV 2 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 2 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 2 gennaio 2020, comodamente sui nostri divani? Dopo i fasti e i successi di alcuni dei programmi più in auge e in attesa che, ancora una volta, dati auditel alla mano nella giornata di ieri hanno vinto la gara degli ascolti, ecco che ci si prepara ancora alla solita carrellata di programmi da poter vedere. Già, ma quali?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per giovedì 2 gennaio 2020. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV? Ecco tutte le proposte:

Su Rai 1 in prima serata il classico Disney Mary Poppins (Film), con Julie Andrews che interpreta la stramba signora con cappellino e ombrello che ne combina di tutti i colori.

Rai 2, invece, propone Australia (Film), con Nicole Kidman nei panni di Lady Sarah Ashley, un’aristocratica inglese che farà di tutto per difendere i suoi terreni da un latifondista senza scrupoli.

Su Rai 3, dopo Un posto al sole, Vita da Pi (Film), la storia del giovane figlio del proprietario di uno zoo indiano in simbiosi con gli animali

Questa sera, su Canale 5, la finale di All together now (Talent show), il programma condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax.

Due classici, invece, nelle altre reti Mediaset. Su Italia 1 Top Gun (Film), con Tom Cruise nei panni del pilota di caccia Mitchell. Invece su Rete 4 ecco Il ragazzo di campagna (Film), con Artemio, interpretato da Renato Pozzetto, che a 40 anni lascia Borgo Tre Case per andare in città.

Infine, su TV8 Crazy Night – Festa col morto (Film) con Scarlett Johansson. Su Nove Ci vediamo domani (Film) con Enrico Brignano, mentre su La7 Il ponte sul fiume Kwai (Film).

