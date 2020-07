Stasera in TV 2 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 2 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Secondo giorno del mese di Luglio e ancora una nuova serata, malgrado l’arsura, da trascorrere a rilassarci davanti alla televisione. Cosa c’è oggi in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta nella prima serata del 2 Luglio 2020?

Ecco che cosa possiamo vedere per la prima serata di oggi 2 luglio? Questa sera 2/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono questo.

Stasera in TV giovedì 2 luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 2 luglio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 9 – Bruco o farfalla (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,05 Made in Sud 2020 (Show)



Su Rai Tre, dalle 21,20 Ogni cosa e’ illuminata (Viaggi)

Su Canale 5, alle 21,20 Temptation Island (Reality)

Su Italia 1, alle 21,30 The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 La casa stregata (Film)

Su La 7, alle 20,35 Chernobyl (Miniserie)

Su Tv8 alle 21,30 Vacanza d’amore (Film)

Sul Nove, alle 20,05 Tutta la verita’ – Il delitto di Garlasco (Inchieste)