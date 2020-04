Stasera in TV 20 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Prossimi alla fase2 e con un clima, non solo dal punto di vista meteorologico non dei migliori in Italia, nel pieno della la lotta contro il Covid-19 anche questa sera, siamo pronti a schierarci di fronte alla tv per provare a capirci di più, ma anche per distrarci.

Nella giornata di lunedì 20 Aprile la televisione sarà la compagnia di un tante persone in solitudine dutante questa pandemia.

Cosa c’è dunque in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 20 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo lunedì di metà Aprile che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 20 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 20/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 ecco dominare la scena Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte (Fiction), mentre su Rai 2 torna Stasera tutto e’ possibile (Show).In prima serata su Rai 3 troviamo, invece, Report – Torniamo all’Abbazia di Trisulti: c’e’ ancora Benjamin Harnwell (Inchieste).

Questa sera, su Canale 5, torna Animali fantastici: I crimini di Grindelwald (Film). Su Italia 1 arriva il film Un’estate al mare (Film) mentre su Rete 4 Quarta repubblica (Approfondimento).

Infine su La 7 torna Flightplan – Mistero in volo (Film) mentre su Tv8 ecco Alessandro Borghese 4 ristoranti – Isola d’Elba (Reality) e su Nove un nuovo appuntamento con Baby Animals Il primo anno sulla terra (Documentario).

Stasera in TV lunedì 20 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera lunedì 20 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7,Sky, Nove e Tv8.

