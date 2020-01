Siamo a metà settimana, e dopo gli exploit della serata di martedì di cui gli ascolti tv danno segnali significativi, si avvia un’altra formidabile serata anche per mercoledì 22 Gennaio, quando la sfida per il prime time si rinnova con ancora una volta l’auspicio di ‘vincere’, essere seguiti e fare incetta di audience.

Arrivano grandi programmi, conferme e ‘prime serate’ molto interessanti. Dunque cosa c’è stasera in tv? Questo Mercoledì 22 di Gennaio cosa ci propone la tv in chiaro, cosa vedere in TV oggi in prima serata?

Riecco l’attesa Guida TV per mercoledì 22Gennaio 2020 quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata appuntamento di gran Calcio – Coppa Italia – Juventus Vs Roma (Sport) che si affrontano nel ‘dentro-fuori’ allo Stadium dopo le clamorose e vibranti emozioni del match tra Napoli e Lazio, coi partenopei usciti vincitori.

Su Rai 2, risponde invece con L’amica geniale – Le scarpe (Fiction) per la sua serata ‘seriale’, mentre su Rai 3 continua a puntare sull’attualità e sugli approfondimenti con Chi l’ha visto? (Attualita’)

Questa sera, su Canale 5, il gradito ritorno di Chi vuol essere milionario? (Show), il game famosissimo condotto ancora una volta da Gerry Scotti.

Su Italia 1 c’è il film sulla saga di Jason Bourne (Film), uno dei più noti agenti della CIA del piccolo e grande schermo. Invece su Rete 4, ritorna l’emozionante CR4 La repubblica delle donne (Show), con il pirotecnico Chiambretti.

Infine, su tv8 risponde con Italia’s Got Talent – Audizioni (TalentShow) in prima tv, mentre su Nove ecco il romanticismo di Shall we dance? (Film). Quanto la 7 riecco Atlantide (Documentario)

Stasera in TV 22 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera mercoledì 22 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 20,30 Calcio – Coppa Italia – Juventus Vs Roma (Sport)

Rai Due, alle 21,20 L’amica geniale – Le scarpe (Fiction)

Su Rai Tre dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Chi vuol essere milionario? (Show)



Italia 1, alle 21,20 Jason Bourne (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 CR4 La repubblica delle donne (Show)

La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su Tv8, dalle 21,30 Italia’s Got Talent – Audizioni (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Shall we dance? (Film)