Stasera in Tv, 22 Gennaio Cr4 la Repubblica delle Donne: anticipazioni e ospiti di Piero Chiambretti

Torna stasera in Tv, nell’appuntamento in prime time del 22 Gennaio con Cr4 la Repubblica delle Donne: il noto e apprezzato nuovo programma di Rete 4 di Piero Chiambretti, riapre i battenti e torna a intrattenere, coi suoi temi, con la sue verve, il suo inconfondibile stile e i suoi tanti ospiti, un numero sempre più alto di italiani.

Che cosa c’è da attendere dalla puntata di questa sera 22 Gennaio 2020 di Cr4 la Repubblica delle Donne? Quali scenari sono in ballo? Quali sono le anticipazioni e gli ospiti di CR4? Ecco cosa è dato sapere al riguardo.

Stasera in Tv, Cr4 la Repubblica delle Donne: anticipazioni su temi e ospiti

Stasera, Mercoledì 22 gennaio alle 21:25 su Rete 4 torna la nuova stagione di “#CR4-La Repubblica delle Donne”. Di che cosa si parlerà? Su cosa verterà l’appuntamento?

La puntata odierna del 22 gennaio 2020 in prima serata di “#CR4 – La Repubblica delle donne”, condotta come sempre dal magistrale Piero Chiambretti rappresenta, in qualche modo, un ideale nuovo inizio per il fortunato format.

E’ in buona sostanza, infatti, la prima puntata della nuova stagione e l’inizio è contraddistinto da un vero e proprio nuovo esordio boom. Come? Con la partecipazione di Simona Ventura. La bella e brava conduttrice verrà intervistata in compagnia del futuro marito Giovanni Terzi. C’è molto attesa per lo stile dell’intervista, delle domande e delle relative risposte. E poi?

Pare, in effetti, che la cosiddetta Super Simo voglia fare, o che almeno sia orientata a farlo, delle rivelazioni piuttosto interessanti circa la sua vita strettamente privata.

Aggiornamento ore 4,02

La conduttrice Simona Ventura sarà l’ospite apripista della prima puntata della nuova stagione di “#CR4-La Repubblica delle Donne” che sarà in onda oggi mercoledì 22 gennaio alle 21:25 su Rete 4.

Simona Ventura e il compagno saranno ospiti di Chiambretti. Cosa dirà la bella e brava show girl? A quanto pare emerge come Simona rivelerà alcuni aspetti al momento inediti della sua vita privata andando anche un pò a ritroso di quelle che sono state alcune delle fasi cruciali della sua vita.

Nello specifico, si parlerà, a quanto pare, delle tappe della sua carriera legandolo in particolare a alcuni episodi intimi della sua vita fuori dello schermo. L’intervista sembra che finirà per mostrare un aspetto nuovo, altrettanto inedito, e sicuramente molto intimo della bella Simona Ventura, che si allontana anche un pò dalla nota immagine in cui il pubblico è avvezzo a vederla. Non sempre, infatti, una showgirl può essere allegra e positiva, mentre, come va per chiunque, pure lei ha attraversato fasi difficili.

Stasera in Tv, Cr4 la Repubblica delle Donne Un nuovo inizio per Simona Ventura

Quello di cui si parlerà nel dettaglio è il matrimonio, senz’altro.

“Il matrimonio è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare”: queste erano in tal senso le parole della conduttrice in un’intervista al settimanale “Chi”.

aggiornamento ore 8,18

Quanto alle anticipazioni ulteriori della puntata di “#CR4 – La Repubblica delle donne” si tratterà anche molto di attualità politica con il senatore Gianluigi Paragone, come noto espulso dal Movimento 5 Stelle. Si parlerà anche di Iva Zanicchi la quale ha compiuto 80 anni. E ci saranno in puntata delle corpose celebrazioni da parte di tutti i presenti a “#CR4 – La Repubblica delle donne”.

Appunto: chi altri ci sarà? Saranno in puntata anche: Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Vittorio Feltri, Drusilla Foer e anche Valeria Marini, la già citata Iva Zanicchi, e con loro pure Lory Del Santo e Francesca Barra.

E poi ancora, il trio soprano Appassionante, la brava Rosalia Porcaro e Katia Follesa oltre alle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa: con loro il cromatologo Ubaldo Lanzo e il saggio Peppino.

aggiornamento ore 11,24