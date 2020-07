Stasera in TV 22 Luglio 2020, cosa c’è su Rai1, Rai2 e Rai3

Un’altra serata di appuntamenti variegati ni casa Rai anche per quest’oggi. Nel prime time del 22 Luglio 2020 i tre principali canali della Rai hanno come di consueto scelto di variare di parecchio il proprio palinsesto odierno per poter andare incontro a una fascia sempre più ampia e differenziata di pubblico.

Come andranno i riscontri in prima serata? Lo scopriremo domani seguendo i dati degli ascolti tv. Questo invece è il quadro odierno dei programmi da vedere in prima serata su Rai1, su Rai2 e su Rai3.

Rai1, ore 21.25: Superquark

Appuntamento orientale, questa sera, su Rai1. L’Asia è il continente più maestoso, nel quale albergano alcuni degli ambienti più suggestivi. E una ampia varietà di animali. Ma è anche il continente della Siberia. Tramite un documentario Bbc si snocciola un nuovo appuntamento con Piero Angela. Ma si parla anche di salute: in particolare della mammografia, un test prezioso per scoprire il tumore al seno. Uno studio italiano ha rivelato come può diventare ancora più efficace.

Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni raccontano cosa sia la mammografia in 3D. E ancora, spazio alla “scienza” del bacio: Giovanni Carrada con Cristina Scardovi raccontano ciò che si sa sull’anatomia, la fisiologia e la psicologia del più noto gesto d’amore. A “Superquark”, ancora poi, analisi la particella più simile al nulla: il neutrino. Come fare per studiarla? Ecco che presso il mare Ionio, al largo della Sicilia, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sta costruendo il più grande telescopio per neutrini del mondo.

Rai2, ore 21.45: NCIS, quali episodi e trama

Due gli episodi di giornata per quanto concerne NCIS, oggi. Nell’appuntamento 16×15 il titolo è Omicidio all’equatore: nel corso di un Battesimo dell’Equatore a bordo della USS Ewing, un modo per enfatizare il passaggio di una nave della Marina attraverso il “Parallelo Zero”, viene stanato un corpo senza vita in mare.

16×16 Orsi e Cuccioli: si parla di una morte strana, quella del sottufficiale Logan Braddish, che pare essere stato sbranato da un orso. È compito di Palmer fare luce sulla vicenda attraverso l’autopsia.

Rai3, ore 21.20: Chi l’ha Visto? I casi di oggi

E infine su Rai3 torna l’appuntamento con chi l’ha visto? In questa puntata si parla di Alessandro e Luigi: dopo essere andati in Sicilia per fare i badanti ad un anziano, ad appena pochi mesi di distanza, di Alessandro e Luigi si perdono le tracce. La procura indaga per duplice omicidio ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l’archiviazione del caso.

Le loro famiglie però non si rassegnano e vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa presso Siracusa. Questo e altri casi di scomparsi nel consueto appuntamento con Federica Sciarelli.