Stasera in TV 23 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Dopo la prima domenica di Primavera, ecco il primo lunedì della ‘bella stagione’, in attesa sempre che il tempo del coronavirus finisca e ritornino le belle notizie. Chi ci fa compagnia in questa lunga e drammatica quarantena? Come sempre la tv ci dona un pacchetto di informazione, spettacolo e intrattenimento.

Cosa vedere in tv oggi 23 Marzo? Che cosa prevede la prima serata di oggi? Come ovvio, essendo in emergenza coronavirus, in TV TG e speciali saranno in primo piano, ma non mancherà il relax di show e film. Per questo, anche oggi, che cosa vedremo?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 23 marzo in tv?Ecco cosa c’è, questa sera 23 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è una scelta di puntare su la prima tv di La concessione del telefono – C’era una volta Vigata (Film). Mentre su Rai 2, altra serata con Stasera tutto e’ possibile (Show). Invece su Rai 3 ecco In arte Mina (Musica)

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su La vita è una cosa meravigliosa (Film). Mentre su Italia 1 ecco JHarry Potter e il prigioniero di Azkaban (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Stasera Italia Speciale (Attualita’)

Infine, su Tv8 arriva Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality). Invece su Nove ecco Camionisti in trattoria 4 – Marche (Docureality). Quanto La 7, invece, Speciale Tg La7 – La trincea in corsia (Attualita’).

Stasera in TV lunedì 23 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera lunedì 23 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 La concessione del telefono – C’era una volta Vigata (Film)

Su Rai Due, alle 21,20 Stasera tutto e’ possibile (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 In arte Mina (Musica)

Su Canale 5, alle 21,20 La vita è una cosa meravigliosa (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Stasera Italia Speciale (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Speciale Tg La7 – La trincea in corsia (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy – Dallas (TalentShow)