I clamori degli ottimi riscontri di pubblico nelle serate di martedì e mercoledi, tra sfide calcistiche e duelli in prime time da programmi campioni di incassi hanno dimostrato come in questo Gennaio agli italiani piaccia stare la sera davanti alla tv.

Pertanto anche per oggi, giovedì 23 Gennaio, la domanda resta inevitabilmente la stessa:cosa c’è stasera in tv? Questo giovedì 23 Gennaio cosa ci propone la tv in chiaro, cosa vedere in TV oggi in prima serata?

Riecco pronta da analizzare la Guida TV per giovedì 23 Gennaio quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata appuntamento con Don Matteo – Stagione 12 Episodio 3 – Ricordati di santificare le feste (Fiction). Di cosa si occuperà questa sera il prelato / investigatore più amato della televisione?

Su Rai 2, risponde invece con la prima TV di American Assassin (Film) mentre su Rai 3 ecco Stati Generali – Il meglio (Show), ovvero una summa delle migliori performance del programma dopo che la scorsa settimana era andata in onda l’ultima puntata.

Questa sera, su Canale 5, ecco Che bella giornata (Film), un’altra delle fortunata pellicole del record man Checco Zalone. Invece su Italia 1 c’è il film in prima tv Justice League (Film), nuovo lavoro targato DC comics.

Invece su Rete 4, ritorna l’appuntamento con Dritto e rovescio (Approfondimento), sempre con Paolo Del Debbio dopo le disavventure fisiche dei giorni scorsi.

Infine, su tv8 risponde con un film cult: Hitch – Lui si che capisce le donne (Film) mentre su Nove propone in prima tv Bombe su Auschwitz (Documentario). Quanto la 7 riecco Piazzapulita (Attualita’) con Formigli.

Stasera in TV 23 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera giovedì 23 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 3 – Ricordati di santificare le feste (Fiction)

Rai Due, alle 21,20 American Assassin (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 Stati Generali – Il meglio (Show)

Su Canale 5, alle 21,20 Che bella giornata (Film)



Italia 1, alle 21,20 Justice League (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 Hitch – Lui si che capisce le donne (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Bombe su Auschwitz (Documentario)