Stasera in tv 24 giugno 2020: cosa vedere nei tre canali Mediaset

Canale5, ore 21.40: New Amsterdam – Ultimi episodi

Siamo arrivati agli sgoccioli per un prodotto che sembra essere piaciuto molto agli italiani. Nella puntata 2×17 – Il decollo, Max decide di far ricorso al crowdfunding, mentre Reynolds affronta i suoi ultimi casi al New Amsterdam prima di passare a San Francisco.

Invece nell’episodio 2×18 – Questione di secondi: Sharpe e Bloom si alleato quando i pazienti in ospedale iniziano presentare sintomi simili e allarmanti.

Italia1, ore 21.30: X-Men – Conflitto Finale

In questo caso invece in scena va il film di Brett Ratner del 2008, con Patrick Stewart, Hugh Jackman, e Halle Berry e Famke Janssen.

Racconta la sfida tra umani e mutanti, accettati nella comunità e decisi a sottoporsi alla cura ridurre i loro poteri. Il dottor Xavier e i suoi seguaci, si trovano a dover contrastare Magneto e il suo esercito di mutanti ribelli arricchito dalla Fenice Nera, cioè Jane Grey passata dall’altra parte della barricata.

Rete4, ore 21.25: La tempesta perfetta

In questo caso parliamo del film di Wolfgang Petersen del 2000, con George Clooney, Mark Wahlberg, e Diane Lane che racconta dell capitano Bill Tyne, a bordo dell’Andrea Gail, partito per una partita di pesca a rischio. L’impresa riesce, ma la barca resta coinvolta in un uragano.