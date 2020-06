Stasera in tv 24 giugno cosa vedere su Rai1, Rai2 e Rai3

Cosa ci aspetta in casa Rai questa sera 24 giugno 2020 in prima serata? Come sempre succede, anche in questa fase la programmazione della tv di Stato va in aperta ‘guerra’ da ascolti con i canali Mediaset con l’obiettivo di arrivare a convincere gli italiani a farsi guardare, così da ottenere sempre alti dati share e vincere la battaglia degli ascolti.

In attesa di capire cosa succederà stasera, questi, intanto, sono stati gli ascolti tv di ieri in tutte le fasce orarie. Ma cosa prevedono oggi in prime time nella serata del 24 giugno 2020 i tre canali principali della RAI? Ecco cosa hanno scelto di mettere in ‘scena’ nella prima serata oggi RAI1, RAI2 e RAI3.

Invece qui la programmazione completa della prima serata in tv di oggi di tutti i canali in chiaro.

Rai1, ore 21.35: Nero a metà – Replica

Su Rai2 arriva la fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, e Rosa Diletta Rossi. Nella replica di oggi, Una questione in sospeso (prima e seconda parte) accade che Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. La ragazza, davvero delusa, chiede supporto di Riccardo per difendere suo padre. Malik è determinato a continuare le indagini su Carlo per dimostrare la sua innocenza. La squadra fa di tutto per arrivare alla verità sul caso Bosca.

Rai2, ore 21.20: Scatti di follia

Arriva invece su rai2 il film di Doug Campbell del 2018, con Joshua Hoffman, Linsey Godfrey, T.J. Hoban, e Heather Hopkins.

In questo caso la trama racconta la storia di una fotografa di moda psicopatica riesce a fare di uno studente un po’ timido in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, nel mentre, diventa un’ossessione.

Rai3, ore 21.20: Chi l’ha visto?

Invece torna su rai3 un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, condotto come di norma da Federica Sciarelli.

In questa puntata ci sarà spazio per Alex Zanardi e degli ultimi istanti prima del terribile incidente che ha coinvolto l’uomo.

Per il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Menicucci, ogni testimonianza è utile e l’appello è rivolto “a chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell’incidente e ricostruire quei minuti”.