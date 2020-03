Stasera in TV 24 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Siamo nel cuore di una ennesima settimana di quarantena, di paura, di restrizioni e purtroppo di decessi e contagi nel tempo del coronavirus e, tra informazione e svago, a tenerci compagnia c’è la tv con news, spettacolo e intrattenimento.

Cosa vedere in tv oggi 24 Marzo? Che cosa c’è in prima serata di oggi? Come naturale, in emergenza coronavirus, in TV TG e speciali sempre in primo piano, ma non mancherà il relax di show e film. Stasera, dunque, che cosa vedremo?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 24 marzo in tv?Ecco cosa c’è, questa sera 24 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV martedì 24 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,20 Permette? Alberto Sordi (Film)

Su Rai Due, alle 21,20 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

Su Rai Tre, dalle 21,20 cartabianca (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 Pele’ (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Harry Potter e il Calice di Fuoco (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Stasera Italia (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Di Martedi’ (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 007 – Goldeneye (Film)

Sul Nove, alle 21,25 E’ gia’ ieri (Film)