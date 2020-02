Stasera in TV 25 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Se domenica sera ci sono stati ritorni di fiamma in tv, se Lunedì è stato il giorno in qualche modo delle conferme e moltissimi, davanti alla tv si sono goduti un finale di giorno magari stressante dopo il ritorno alle abitudini lavorative, allora, in questo senso, anche il martedì non sarà da meno.

In questa ottica, ci chiediamo: cosa c’è nei canali questa sera, 25 Febbraio? Ecco tutte le specifiche sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti sono protagonisti del film tv I nostri figli. Mentre Rai 2, c’è il terzo appuntamento con il reality Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente Invece su Rai 3 ecco l’approfondimento di Cartabianca.

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è alle prese con il grande calcio, precisamente la sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona. Invece su Italia 1 torna l’appuntamento con Le Iene Show, così come su Rete 4 con Mario Giordano e il suo Fuori dal coro.

Infine, su Tv8 arriva il film La Tata dei desideri mentre Nove trasmette L’amore infedele – Unfaithful. Quanto La 7, invece, ritroviamo Giovanni Floris alla guida di Di Martedì.

Stasera in TV martedì 25 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera martedì 25 febbraio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 I nostri figli (Film tv)

Su Rai Due, alle 21,20 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Cartabianca (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,00 Champions League – Napoli Vs Barcellona (Sport)

Su Italia 1, alle 21,20 Le Iene Show (Varietà)

Su Rete 4, alle 21,20 Fuori dal coro (Rubrica)

Su La 7, alle 21,15 Di Martedì (Attualità)

Su Tv8, dalle 21,30 La Tata dei desideri (Film)

Sul Nove, alle 21,25 L’amore infedele – Unfaithful (Film).