Stasera in TV 25 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Come tutti i giorni anche quest’oggi, in pieno clima da arsura estiva e ancora alle prese con gli effetti del lockdown da coronavirus ci chiediamo, oggi 25 giugno cosa ci sarà alla tv in prima serata. Cosa prevede oggi in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta oggi nella prima serata del 25 Giugno 2020?

Ecco che cosa possiamo selezionare per la prima serata di oggi 25 giugno? Questa sera 24/06/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono questo.

Su Rai1 andrà in onda Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 7 – Fuori! (Fiction) mentre su Rai2 ecco 211 – Rapina in corso (Film). Quanto a Rai3, l’appuntamento è con Ogni cosa e’ illuminata (Viaggi)

Su Canale5 invece in prima serata ecco New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 17 – Il decollo (Telefilm) mentre su Italia1 ecco L’incredibile Hulk (Film). Su Rete4 l’appuntamento è con Dritto e rovescio (Approfondimento).

Infine su la7 ecco Chernobyl (Miniserie), mentre su Tv8 ecco Destinazione matrimonio (Film). E su Nove andrà in onda Restaurant Swap Cambio ristorante – Bologna (Reality).

Stasera in TV giovedì 25 giugno 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 25 giugno 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 7 – Fuori! (Fiction

Su Rai Due, alle 21,05 211 – Rapina in corso (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Ogni cosa e’ illuminata (Viaggi)

Su Canale 5, alle 21,20 New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 17 – Il decollo (Telefilm)

Su Italia 1, alle 21,30 L’incredibile Hulk (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 20,35 Chernobyl (Miniserie)

Su Tv8 alle 21,30 Destinazione matrimonio (Film)

Sul Nove, alle 20,05 Restaurant Swap Cambio ristorante – Bologna (Reality)