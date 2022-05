Stasera in TV 25 Maggio 2022: cosa vedere in prima serata oggi

Stasera in TV 25 Maggio 2022: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera su Rai 1

Il traditore

Vendette e tradimenti ruotano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia parte con il noto boss di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso un percorso particolarmente duro e torbido.

Stasera su Rai 2

The Good Doctor

Stagione 5 – Episodio 13 – Shaun è un brillante chirurgo con autismo. Ogni giorno, all’interno del St. Bonaventure Hospital di San Jose, in California, deve affrontare le difficoltà e i pregiudizi legati al suo stato.

Stasera su Rai 3

Chi l’ha visto?

Come sempre anche questa sera uno dei più longevi programmi della tv italiana si ripropone con le sue ricerche di persone scomparse o allontanate, affrontando anche alcuni dei misteri e delle zone d’ombra della storia nazionale.

Stasera su Rete 4

Controcorrente Prima Serata

Veronica Gentili è la conduttrice del programma, a cura della redazione del Tg4, che si propone di parlare di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Stasera su canale 5

Giustizia per tutti

Stagione 1 – Episodio 2 – Roberto ha mostrato un grande talento investigativo ma il caso di Saverio, accusato dell’omicidio di suo fratello Cosimo, è per lui una nuova sfida.

Stasera su Italia 1

Le Iene

Riparte lo show “Le iene” che, giunto alla 25ª edizione, ha sempre novità. Inchieste, informazioni, scoop e scandali rivelati con la solita sagacia degli inviati.

Stasera su La 7

Atlantide – Storie di uomini e di mondi

Stagione 29 – Episodio 20 – Putin, perché gli oligarchi al centro della puntata. La guerra, la sua crudezza e come fermarla. E le indagini sul Cremlino e sull’uso del veleno per sbarazzarsi dei nemici.

Stasera su TV 8

UEFA Europa Conference League

Il torneo inaugurale della UEFA Europa Conference League 2021-2022 è iniziato il 6 luglio 2021 e si concluderà il 25 maggio 2022 con la finale all’Arena Kombëtare di Tirana, in Albania. La Roma di Mourinho a un passo dalla gloria, contro il Feyenoord.

Stasera su Nove

Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo

Una delle pagine più fosche delle vicende familiari del mondo di Hollywood. Il processo discusso tra le due star arriva in prima serata.