Stasera in TV 25 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Al centro di una nuova settimana di quarantena, di terrore e di pandemia, sottoposti alle restrizioni e attoniti di fronte ai numerosi e inaccettabili decessi e contagi nel tempo del coronavirus, gli italiani passano ore davanti alla tv tra informazione e svago, news, spettacolo e intrattenimento.

Provando così a esorcizzare il demone. E questa sera, cosa ci aspetta nel piccolo schermo? Cosa vedere in tv oggi 25 Marzo? Che cosa c’è in prima serata di oggi?

Come ovvio, in emergenza coronavirus, in TV TG e speciali sarà sempre in primo piano, ma non difetteranno show e film. Stasera, dunque, che cosa vedremo?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 24 marzo in tv?Ecco cosa c'è, questa sera 25 Marzo in TV.

Su Rai 1 c’è una scelta di puntare su la prima tv di Ricchi di fantasia (Film). Mentre su Rai 2, altra serata con Maltese Il romanzo del commissario (Miniserie). Invece su Rai 3 ecco Chi l’ha visto? (Attualita’).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su Grande Fratello Vip 2020 (Reality). Mentre su Italia 1 ecco John Wick (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Fuori dal coro (Rubrica).

Infine, su Tv8 arriva Antonino Chef Academy (Cucina). Invece su Nove ecco I pinguini di Mr. Popper (Film). Quanto La 7, invece, Atlantide (Documentario).

Stasera in TV mercoledì 25 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera mercoledì 25 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

