Stasera in TV 26 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Dopo aver festeggiato la Liberazione come tutti gli anni ma in modo diverso per via del coronavirus ovvero stando in isolamento, questa giornata, domenica 26 Aprile 2020 sará diversa ma uguale alle ultime recenti, perché almeno molte delle ore le passeremo davanti alla televisione.

Sará la tv a starci accanto dandoci l´approfondimento legato alla pandemia e a tenere viva la nostra attenzione su questa tematica ma anche a rilassarci.

Nella giornata di domenica 265 Aprile cosa c’è dunque in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 26 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo 26 Aprile che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 26 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 26/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV domenica 26 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera domenica 26 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7,Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 L’allieva – Una lunga estate crudele (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,05 Che tempo che fa (TalkShow)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Blade Runner 2049 (Film

Su Canale 5, alle 21,20 Live Non e’ la d’Urso (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Mi presenti i tuoi (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Exodus – Dei e Re (Film)

Su La 7, alle 21,15 Non e’ l’Arena (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,25 I delitti del BarLume – Il re dei giochi (Film)

Sul Nove, alle 21,25 The Missing 2003 (Film)

