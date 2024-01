Stasera in TV 26 gennaio 2024: cosa c’è in prima serata

Stasera in TV: che cosa vedremo quest’oggi in prima serata?

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

Stasera in TV: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

RAI1 Colpo di luna (Show)

RAI2 The Rookie – Stagione 5 Episodio 17 – Nemico interno (Telefilm)

RAI3 Per un nuovo domani (Docufiction)

RETE4 Quarto grado (Inchieste)



CANALE5 Ciao Darwin (Show)



ITALIA1 Rambo III (Film)



LA7 Propaganda Live (Approfondimento)

TV8 Cucine da incubo (Reality)



NOVE I migliori Fratelli di Crozza (Show)