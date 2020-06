Stasera in TV 26 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Anche per questa sera, 26 giugno una delle domande più gettonate al riguardo della tv è quella relativa a cosa ci sarà in prima serata. Cosa prevede oggi in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta oggi nella prima serata del 26 Giugno 2020?

Ecco che cosa possiamo selezionare per la prima serata di oggi 26 giugno? Questa sera 26/06/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono questo.

Stasera in TV venerdì 26 giugno 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,25 Top Dieci (Gioco)

Su Rai Due, alle 21,05 Matrimonio rosso sangue (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 La Grande Storia (Documentario

Su Canale 5, alle 21,20 27 volte in bianco (Film)

Su Italia 1, alle 21,30 Transformers 4

Su Rete 4, alle 21,27 Quarto grado – Le Storie (Inchieste)

Su La 7, alle 20,35 Propaganda Live – The Movie (Approfondimento)

Su Tv8 alle 21,30 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 20,05 Fratelli di Crozza (Show)