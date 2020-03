Stasera in TV 26 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Positivi, decessi e contagi: siamo nel pieno tempo del coronavirus, e tuti italiani passano le giornate davanti alla tv per capirne di più. Ore di informazione e news che si sommano a show, film, e spettacolo e intrattenimento. Specialmente in prima serata.

E questa sera, cosa ci aspetta nel piccolo schermo? Cosa vedere in tv oggi 26 Marzo? Che cosa c’è in prima serata?

Come ovvio, il coronavirus, in TV tra TG e speciali sarà sempre in priorità, ma non mancheranno show e film. Stasera, dunque, che cosa vedremo?

Ecco cosa c'è, questa sera 25 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è una Doc Nelle tue mani – Meno 12 (Fiction). Mentre su Rai 2, altra serata di approfondimento in ambito coronavirus. Invece su Rai 3 ecco Chi l’ha visto? (Attualita’).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su Quo Vado (Film). Mentre su Italia 1 ecco Next (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Dritto e rovescio (Approfondimento).

Infine, su Tv8 arriva Ex (Film). Invece su Nove ecco The November Man (Film). Quanto La 7, invece, Piazzapulita (Attualita’).

Stasera in TV giovedì 26 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera giovedì 26 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

