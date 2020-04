Stasera in TV 27 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 27 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Mentre per alcuni è iniziata Fase2 dovuta alla pandemia da Covid-19 in Italia, anche questa sera, ancora, si troverà soddisfazione e intrattenimento e relax di fronte alla tv, accanto al solito piatto forte che è il vasto approfondimento legato alla pandemia.

Accanto ai vari programmi di informazione pronti a darci news sul coronavirus, arrivano anche dei palinsesti variegati.

Nella giornata di lunedì 27 Aprile la televisione sarà la compagnia di un tante persone in solitudine. Cosa c’è dunque in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 27 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo 27 Aprile che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Leggi anche: Ascolti TV sabato 25 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Sogno e son Desto contro Ciao Darwin, ecco chi ha vinto

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 27 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 27/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 torna l’appuntamento con Il commissario Montalbano, così come Stasera tutto e’ possibile su Rai 2 e le inchieste di Report su Rai 3.

Questa sera, su Canale 5, il primo capitolo de Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello, mentre su Italia 1 andrà in onda il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Così è la vita. Appuntamento con l’approfondimento, invece, su Rete 4 con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro.

Infine La 7 trasmetterà il film L’impero del sole mentre su Tv8 ecco Alessandro Borghese 4 ristoranti e su Nove andrà in onda il documentario Earthflight Sorvolando il pianeta.

Stasera in TV lunedì 27 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera lunedì 27 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Il Commissario Montalbano – Il giro di boa (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Stasera tutto e’ possibile (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Report (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,21 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Così è la vita (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarta repubblica (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 L’impero del sole (Film)

Su Tv8, dalle 21,25 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Firenze (Reality)

Sul Nove, alle 21,25 Earthflight Sorvolando il pianeta – Africa (Documentario)

Leggi anche: Stasera in TV 26 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi