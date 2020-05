Stasera in TV 27 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 27 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Su Rai 1 ecco Nero a metà,fiction con Claudio Amendola alle prese con indagini e vite private rocambolesche; su Rai 2 ecco Poco di Tanto (Show)(Film) con Maurizio Battista nel racconto delle realtà delle decadi passate, mentre su Rai 3 ecco Chi l’ha visto? (Attualita’), con la Sciarelli alle prese come sempre con sparizioni, indagini e attualità.

Questa sera, su Canale 5, invece ecco Tu si que vales (Show), con la solita carrellata di performers sulle varie discipline e la variegata giuria a valutare le prestazioni, mentre su Italia 1 andrà in onda La furia dei Titani (Film), pellicola di carattere epico e classico incentrata sulla figura di Perseo. Appuntamento con Ore 15 17 – Attacco al treno (Film) invece, su Rete 4.

Infine La 7 trasmetterà Atlantide (Documentario) con Purgatori mentre su Tv8 ecco Maschi contro femmine (Film), pellicola corale che fotografa le differenze eventuali tra uomini e donne, e su Nove andrà in onda Cambio moglie (Reality), show esperimento sulle vicende di coppia.

Su Rai Uno, alle 21,25 Nero a metà (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Poco di Tanto (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,21 Tu si que vales (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 La furia dei Titani (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Ore 15 17 – Attacco al treno (Film)



Su La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su tv8 alle 21.15 Maschi contro femmine (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Cambio moglie (Reality)