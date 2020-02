Stasera in TV 28 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 28 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Si avvicina sempre più il fine settimana e di conseguenza l’interesse intorno alla tv, ed ai programmi, specie su quelli della sera, cresce. Nei giorni in cui la stretta attualità, tra Coronavirus e allarmi, emergenze e quarantene, domina la scena, non sono mancate nei giorni scorsi in prima serata partite di calcio, fiction o game show. E questa sera? I tanti italiani che amano passare la serata davanti agli schermi cosa si godranno oggi?

Questa sera, venerdì 28 Febbraio 2020 cosa hanno in mente i network televisivi? Cosa c’è nei canali questa sera, 28 Febbraio? Ecco tutte le specifiche sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 La Corrida (Show)

Su Rai Due, alle 21,20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 5 – La prima volta (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Mister Felicita’ (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Amici di Maria (TalentShow)

Su Italia 1, alle 21,20 Red (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarto grado (Inchieste)

Su La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 20.55 Alessandro Borghese 4 ristoranti – Firenze (Reality)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza (Show)