Stasera in TV 28 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai 1 ecco Vivi e lascia vivere – Stagione 1 Episodio 11 – La minaccia (Fiction), con Elena Sofia Ricci e le sue disavventure di donna che si rilancia dopo essere caduta, con ombre che arrivano dal passato. Su Rai 2 ecco Morte sulla scogliera (Film), pellicola adrenalinica su una indagine di un capo di polizia sulla morte di una giovane. Mentre su Rai 3 ecco Air Force One (Film), con Harrison Ford in una rivisitazione del ruolo e dei pericoli che incombono sul presidente degli Usa e all’utilizzo dell’aereo di massima sicurezza.

Questa sera, su Canale 5, invece ecco Femmine contro maschi (Film) che rilancia l’idea del film corale per intrattenere il maggior numero di spettatori, mentre su Italia 1 andrà in onda Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2 (Film) altro capitolo della saga epica e fantascientifica sui giochi da cui dipende l’equilibrio del mondo. Infine appuntamento con Dritto e rovescio (Approfondimento) invece, su Rete 4, con Paolo del Debbio e la stretta attualità da coronavirus e crisi economica.

Infine La 7 trasmetterà Piazzapulita (Attualita’) con il consueto spazio sull’agenda della stretta attualità, mentre su Tv8 ecco The Impossible (Film) e su Nove andrà in onda Colpa delle stelle (Film).

