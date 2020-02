Stasera in TV 29 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 29 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Siamo in pieno fine settimana e in tv c’è aria di grande spettacolo. Cosa succederà nei piccoli schermi questa sera? Nella serata del 29 Febbraio 2020 cosa vedremo in televisione?

Cosa c’è nei canali questa sera, 29 Febbraio? Ecco tutte le specifiche sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 ecco Una storia da cantare – Enzo Jannacci, Rino Gaetano, Pino Daniele (Musica). Mentre Rai 2, c’è N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 4 – Nei panni di un altro (Telefilm). Invece su Rai 3 ecco Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è alla presenza di C’e’ posta per te (Show). Invece su Italia 1 ecco un’altra serata di emozioni con il film Kung Fu Panda (Film) mentre su Rete 4 ecco Chi trova un amico trova un tesoro (Film).

Infine, su Tv8 arriva Agente 007 – Goldfinger (Film) mentre Nove trasmette Clandestino – Cosa nostra (Inchieste). Quanto La 7, invece, riparte Intrigo Internazionale (Film)

Stasera in TV sabato 29 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera sabato 29 febbraio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Una storia da cantare – Enzo Jannacci, Rino Gaetano, Pino Daniele (Musica)

Su Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 4 – Nei panni di un altro (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 C’e’ posta per te (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Kung Fu Panda (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Chi trova un amico trova un tesoro (Film)

Su La 7, alle 21,15 Intrigo Internazionale (Film)

Su Tv8, dalle 20.55 Agente 007 – Goldfinger (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Clandestino – Cosa nostra (Inchieste)