Stasera in TV 29 gennaio 2024: cosa c’è in prima serata

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

RAI1 La lunga notte La caduta del Duce – Stagione 1 Episodio 1 (Fiction)

RAI2 Mad in Italy (Show)

RAI3 Farwest (Attualita’)

RETE4 Quarta repubblica (Approfondimento)



CANALE5 Grande Fratello 2024 (Reality)



ITALIA1 Freedom oltre il confine (Show)



LA7 Propaganda Live (Approfondimento)

TV8 La Torre di Babele (Approfondimento)



NOVE Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 14 – Hamburg (TalentShow)