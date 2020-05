Stasera in TV 29 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 29 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Stasera in TV venerdì 29 Maggio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 29 Maggio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Show Dogs – Entriamo in scena (Film)

Su Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 11 – Un cuore a meta’ (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Euforia (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Amici speciali (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Fast And Furious (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Dritto e rovescio (Approfondimento)



Su La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su tv8 alle 21.15 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza (Show)