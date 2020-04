Stasera in TV 3 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 3 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Primo weekend di Aprile, e nei tempi della grande pandemia al dilagare del coronavirus gli italiani si concedono attimi di relax, assieme a tanta informazione, davanti alla televisione, di sera. Ci attende anche oggi una variegata prima serata che si preannuncia come sempre adatta a tutti i palati.

Tra news, film e speciali, cosa c’è in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, Cosa vedere in tv oggi 3 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 3 Aprile in tv?Ecco cosa c’è, questa sera 3 Aprile in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è Gifted – Il dono del talento (Film) Mentre su Rai 2, altra serata con The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 13 – Amore e morte (Telefilm). Invece su Rai 3 ecco Passeggeri notturni (Film).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su Striscia la notizia (Satira). Mentre su Italia 1 ecco Run all night – Una notte per sopravvivere (Film). Invece su Rete 4 ecco Quarto grado (Inchieste);

Infine, su Tv8 arriva Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow). Invece su Nove ecco Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio (Show). Quanto La 7, invece, Propaganda Live (Approfondimento).

Su Rai Uno, alle 21,20 Gifted – Il dono del talento (Film)



Su Rai Due, alle 21,20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 13 – Amore e morte (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Passeggeri notturni (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Striscia la notizia (Satira)

Su Italia 1, alle 21,20 Run all night – Una notte per sopravvivere (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarto grado (Inchieste)

Su La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 20.55 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio (Show)