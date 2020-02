Stasera in TV 3 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Dopo un fine settimana carico di adrenalina, pathos e, si spera, anche del giusto e doveroso riposo, riapre i battenti di una nuova settimana. Anche quest’oggi in verità non vediamo l’ora di rimetterci, verso sera, sul nostro divano e vedere la tv.

E a tal riposo, ci domandiamo: cosa fa stasera in TV? Ecco cosa vedremo in serata in tv nella serata del 3 Febbraio e dunque, tutta la guida TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

La programmazione tv di stasera lunedì 3 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 La guerra e’ finita – 4a puntata (Fiction)

Rai Due, alle 21,20 911 – Stagione 2 Episodio 10 – Buon Natale? (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 Presa diretta – L’ultima Ape (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,21 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)



Italia 1, alle 21,20 A Quiet Place – Un posto tranquillo (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarta repubblica (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 21,30 Rocky IV (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy – Queens (TalentShow)