Stasera in TV 30 Gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Penultimo giorno di Gennaio, ultimo Giovedì del primo mese del 2020 e ancora tanti spunti che, dal punto di vista televisivo, arrivano sul fronte palinsesti rispetto a quella che è, tutti i giorni, e permane, come una delle domande più tipiche a cui ci sottoponiamo: cosa vedere in TV in prima serata questa sera?

Anche quest’oggi 30 Gennaio, ci si domanda quali siano i programmi nella televisione italiana in chiaro. Per cui, stasera, giovedì 30 gennaio cosa c’è in tv?

Si rinnova l’appuntamento con la guida TV per giovedì 30 gennaio quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 riparte alla grande lo straordinario appuntamento con Terence Hill: Don Matteo – Stagione 12 Episodio 4 – Onora il padre e la madre (Fiction). Su Rai 2, c’è il pathos con Liam Neesen e L’uomo sul treno – The Commuter (Film). Invece su Rai 3 ecco In Her Shoes – Se fossi lei (Film).

Questa sera, su Canale 5 riparte la serata delle commedie con Come un gatto in tangenziale (Film). Mentre su Italia 1 l’approfondimento conLe Iene presentano – Speciale Chico Forti (Inchieste). Quanto a Rete 4 ecco Paolo del Debbio con il suo Dritto e rovescio (Approfondimento)

Infine, su tv8 ecco in prima tv La Torre Nera (Film) mentre su Nove Tom Hanks ci riporta a una delle sue prime e più apprezzate performance di attore con Big (Film). Quanto la 7 ecco un altro approfondimento con Piazzapulita (Attualita’).

Stasera in TV 30 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera giovedì 30 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 4 – Onora il padre e la madre (Fiction)

Rai Due, alle 21,20 L’uomo sul treno – The Commuter (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 In Her Shoes – Se fossi lei (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Come un gatto in tangenziale (Film)



Italia 1, alle 21,20 Le Iene presentano – Speciale Chico Forti (Inchieste)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 La Torre Nera (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Big (Film)