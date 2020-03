Stasera in TV 4 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Marzo entra nel vivo, siamo alla metà della sua prima settimana e in tv siamo già pronti a goderci una prima serata davvero variegata. Come sempre, come si evince, ci saranno scontri diretti, programmi in concorrenza pura, e altri che cercheranno vie alternative per attirare il pubblico.

Dunque cosa vedremo nei piccoli schermi questa sera? Nella serata del 3 Marzo 2020 cosa c’èin televisione?

Ecco cosa c’è, questa sera, 2 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 è stata annullata, per le vicende legate alla emergenza coronavirus, la partita di Calcio – Coppa Italia – Juventus Vs Milan (Sport). Su Rai 2, altra serata da prima tv con Il cacciatore 2 – Non me ne sono mai andato (Fiction). Invece su Rai 3 c’è il ritorno di Chi l’ha visto? (Attualita’).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è contraddistinta dal nuovo appuntamento con Gerry Scotti e Chi vuol essere milionario? (Show). Invece su Italia 1 ecco il remake di La Fabbrica di Cioccolato (Film).

Mentre su Rete 4 ecco un’altra serata con Chiambretti e CR4 La repubblica delle donne (Show).

Infine, su Tv8 arriva una nuova puntata di Italia’s Got Talent – Semifinale (TalentShow). Invece su Nove ecco L’assedio (TalkShow). Quanto La 7, invece, riparte Atlantide (Documentario).

Stasera in TV mercoledì 4 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera mercoledì 4 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 annullata partita Calcio – Coppa Italia – Juventus Vs Milan (Sport)

Su Rai Due, alle 21,20 Il cacciatore 2 – Non me ne sono mai andato (Fiction)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Chi vuol essere milionario? (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 La Fabbrica di Cioccolato (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 CR4 La repubblica delle donne (Show)

Su La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su Tv8, dalle 20.55 Italia’s Got Talent – Semifinale (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 L’assedio (TalkShow)