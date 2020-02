Stasera in TV 5 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Da ieri è iniziato Sanremo e per una settimana tutti i palinsesti tv saranno condizionati dalla kermesse canora. Non soltanto Rai 1 che naturalmente in prima serata e fino a notte inoltrata intratterrà gli italiani col Festival di Amadeus ma anche tutti gli altri canali, a partire da quelli Rai passando per Mediaset, dovranno giocarsi le proprie carte rispetto alle emozioni del teatro Ariston.

Dunque, al di là del Festival, cosa vedere la tv stasera? Insomma, cosa fa stasera in TV e cosa potremmo vedere nella serata del 5 Febbraio.

Ecco la guida TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Stasera in TV 5Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno alle 21,20 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (Festival)

Rai Due, alle 21,20 Alien: Covenant (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,21 Matrimonio al sud (Film)



Italia 1, alle 21,20 Auguri per la tua morte (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Salvate il soldato Ryan (Film)

La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su Tv8, dalle 21,30 Italia’s Got Talent – Best Of (TalkShow)

Sul Nove, alle 21,25 Presa mortale (Film)