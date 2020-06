Stasera in TV 5 Giugno 2020 Mediaset: Amici Speciali, finale su Canale 5 2 Fast 2 Furious su Italia1

Come di consueto anche oggi 5 Giugno 2020 i canali di Mediaset si divono la ‘platea’ del pubblico provando a fare incetta di share variando di molto la propria offerta.

Se Canale5 propone l’appuntamento clou con il programma di Maria de Filippi, Italia1 invece punta sull’adrenalina dell’alta velocità. Lasciando a Rete4 il compito della informazione sulla attualità.

Andiamo a vedere più da vicino l’offerta odierna di Canale 5 e Italia1.

Canale5, ore 21.40: Amici Speciali, Finale

E siamo arrivati alla finale di Amici Speciali. Nella scorsa puntata il torneo a eliminazione, contraddistinto da quattro manche, ha portato all’accesso alla finale a Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash dei The Kolors. Tutti loro si sono accaparrati a metaforica maglia tricolore. Ma poi la svolta: Stash e i The Kolors battono ritirata e lasciano spazio ad altri.

“È giusto lasciare il posto ad altri, noi di opportunità ne abbiamo avute già tante”. A questo punto, si libera un posto in finale. La scelta è ricaduta sul ballerino Umberto Gaudino. Lo scopo della trasmissione resta benefico.

Come noto, a giudicare le performance dei finalisti sarà la giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato.

Italia1, ore 21.30: 2 Fast 2 Furious

Su Italia1 arriva il Film di John Singleton del 2002, con Paul Walker, Tyrese, Cole Hauser, Eva Mendes. Come sanno gli appassionati, la storia racconta del’agente O’Connor, a cui è stato tolto il distintivo, viene reclutato dall’FBI per infiltrarsi in un giro clandestino di corsa automobilistiche a Miami per fermare un’organizzazione criminale.

Grande adrenalina e scene da perdifiato per il sequel di Fast and Furious.