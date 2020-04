Stasera in TV 6 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 6 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Dopo le emozioni e le ultime news sul Covid-19 della domenica delle palme, si apre un’altra, nuova e importantissima settimana di Aprile: quella che porterà alla Pasqua più complicata che si ricordi, e che forse darà indicazioni cruciali per i giorni a venire, in ottica pandemia.

A sera, poi, ognuno di noi dopo una intera giornata di isolamento potrà godersi un pò di tv, compagna di informazioni e di relax. Ecco: cosa c’è in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 6 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 6 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 6 Aprile in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 (Fiction). Mentre su Rai 2, altra serata con Stasera tutto e’ possibile (Show). Invece su Rai 3 ecco Report – La zona grigia (Inchieste).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su Il 7 e l 8 (Film). Mentre su Italia 1 ecco Harry Potter e i doni della morte – parte 1 (Film). Invece su Rete 4 ecco Quarta repubblica.

Infine, su Tv8 arriva Alessandro Borghese 4 ristoranti – Franciacorta (Reality). Invece su Nove ecco L’impero del sole (Film). Quanto La 7, invece, Non e’ l’Arena (Attualita’).

Stasera in TV lunedì 6 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera lunedì 6 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 (Fiction)



Su Rai Due, alle 21,20 Stasera tutto e’ possibile (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Report – La zona grigia (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,20 Il 7 e l 8 (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Harry Potter e i doni della morte – parte 1 (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarta repubblica (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 L’impero del sole (Film)

Su Tv8, dalle 20.55 I delitti del BarLume – La battaglia navale (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Trappola in fondo al mare 2 – Il tesoro degli abissi (Film)