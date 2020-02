Stasera in TV 6 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Ormai siamo nel clou di Sanremo e per una settimana la kermesse canora farà la voce grossa nel palinsesto televisivo.

Se però Rai 1 in prima serata allieterà tutti con il Festival di Amadeus, gli altri canali, a partire da quelli Rai passando per Mediaset, come si metteranno in mostra provando ad attirare attenzioni extra teatro Ariston?

Pertanto, cosa vedere in tv stasera? Cosa fa in TVnella serata del 6 Febbraio?

Ecco la guida TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 riparte con la prima puntata del 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (Festival). Mentre Rai 2, c’è il film Poltergeist 2015 (Film). Invece su Rai 3 ritorna l’indagine di Il figlio della pantera rosa (Film).

Questa sera, su Canale la risposta è nel film Sconnessi (Film) Mentre su Italia 1 ecco Scappa – Get Out (Film). Quanto a Rete 4 ecco ancora Dritto e rovescio (Approfondimento).

Infine, su tv8 torna in prima tv Double Impact – Vendetta finale (Film) mentre su Nove ecco Il caso Vannini (Inchieste). Quanto la 7 ecco Atlantide (Documentario)

La programmazione tv di stasera giovedì 6 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (Festival)

Rai Due, alle 21,20 Poltergeist 2015 (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 Il figlio della pantera rosa (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Sconnessi (Film)



Italia 1, alle 21,20 Scappa – Get Out (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 Double Impact – Vendetta finale (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Il caso Vannini (Inchieste)