Stasera in TV 6 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 6 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Stasera in TV sabato 6 giugno 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 6 giugno 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Buon Compleanno… Pippo (Show

Su Rai Due, alle 21,20 Petrolio – Antivirus (Attualita’)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Aspettando le parole (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,21 Ciao Darwin 7 – La resurrezione (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Asterix alle olimpiadi (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Stasera Italia Weekend (Attualita’)



Su La 7, alle 21,15 Witness-Il testimone (Film)

Su tv8 alle 21.15 Agente 007 – Vendetta privata (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Storia di una ladra di libri (Film).