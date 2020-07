Stasera in TV 6 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 6 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Dopo aver superato il primo weekend di Luglio e, magari, aver passato ore spensierate al mare o in montagna, si torna alal routine del lunedì tra afa e arsura, e magari a sera vogliamo rilassarci davanti alla televisione.

Cosa c’è oggi in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta nella prima serata del 6 Luglio 2020?

Ecco che cosa possiamo vedere per la prima serata di oggi 6 luglio? Questa sera 6/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono questo.

Stasera in TV lunedì 6 luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 6 luglio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Il giovane Montalbano – Sette lunedi’ (SerieTV)

Su Rai Due, alle 21,05 Made in Sud 2020 (Show)



Su Rai Tre, dalle 21,20 Black Butterfly (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Interstellar (Film)

Su Italia 1, alle 21,30 Le Iene presentano – Speciale Chico Forti (Inchieste)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarta repubblica (Approfondimento)



Su La 7, alle 20,35 Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento)

Su Tv8 alle 21,30 Gangs of London (SerieTV)

Sul Nove, alle 20,05 Ghost – Fantasma (Film)