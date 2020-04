Stasera in tv, 7 donne – AcCanto a te: protagonista Emma. Orario, canale, anticipazioni

Nei giorni della sofferenza, del dolore, dei morti e delle giornate di isolamento da coronavirus ecco che torna a pieno titolo in ballo l’importanza di trovare delle valvole di sfogo come, per esempio, la musica e il bel canto. E i protagonisti della musica italiana in particolare.

E su questo che verte il nuovo appuntamento con 7 donne – AcCanto a te: in questo caso con Emma protagonista. Ma su cosa vera questa puntata e a che ora e dove vederlo?

Stasera in tv, 7 donne – AcCanto a te: protagonista Emma. Secondo appuntamento su Rai3 dalle 23.05

Si tratta del secondo appuntamento di 7 donne – AcCanto a te che racconta il meglio del live di Emma al Forum di Assago 2016, durante il tour “Adesso”.

E’ questo il clou del secondo appuntamento di “7 donne – AcCanto a te”, in onda giovedì 2 aprile, alle 23.05, su Rai3. Dopo le pagine dedicate a Fiorella Mannoia, gli speciali di “7 donne – AcCanto a te”, vanno avanti con la seconda serata sulla scia di appuntamenti che dureranno fino alla fine di aprile.

Le sette artiste protagoniste, tutte al centro della battaglia contro la violenza sulle donne, Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, e poi Elisa e Gianna Nannini e Laura Pausini.

Saranno loro che in questo duro Aprile con questi appuntamenti porteranno la loro bella e grande musica nelle case degli italiani. In giorni così difficili per il mondo, mentre si tenta di sconfiggere il coronavirus, l’emergenza della violenza sulle donne non si arresta, ma è appunto un’emergenza nell’emergenza.