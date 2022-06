Stasera in TV 7 giugno 2022: cosa c’è in prima serata

Stasera in TV 7 giugno 2022: che cosa vedremo quest’oggi in prima serata in TV? Quali sono le proposte della TV nazionale oggi 07/06/22? Quali sono i programmi in prima serata, e quali i film, le serie e i principali format pronti a sfidarsi tra di loro. Cosa c’è da assistere nella prima serata del giorno 7 giugno 22?

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi. Questa sera in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono queste seguente tipi di offerte e proposte.

Stasera in TV 7 giugno 2022: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

L’attesa, come sempre alta e interessata, da parte di tutta la vasta platea televisiva che sera dopo sera è vogliosa di sapere che cosa troverà sui vari principali canali nazionali come proposta per il prime time, vale a dire la prima serata in tv, sta per esser dunque svelata. Siete pronti?

Riveliamo la programmazione tv di stasera 7 giugno 2022, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Nove e Tv8.

Stasera su Rai 1

Calcio – UEFA Nations League – Italia Vs Ungheria (Sport)

Calcio, UEFA Nations League – Lega A, Gruppo 3 (2a giornata): Italia-Ungheria.

Stasera su Rai 2

Boss in incognito 2022

Max Giusti ripropone Boss in incognito, il docu-reality che parla dell’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida professionale più speciale.

Stasera su Rai 3

cartabianca

Bianca Berlinguer si presenta l’attualità e la cronaca e i temi che più sono caldi e interessanti nel panorama nazionale e internazionale.

Stasera su Rete 4

Il compagno Don Camillo

a Brescello, il paese di don Camillo e Peppone, si parla del gemellaggio con una cittadina russa. Una delegazione municipale, guidata dal sindaco, si prepara a un viaggio suggestivo.

Stasera su canale 5

Eternal Love

Ahmet Katiksiz è alle prese con una commedia sentimentale basta sull’amore tra due persone che in apparenza non hanno nulla in comune.

Stasera su Italia 1

Un’estate ai Caraibi

Dopo i cinepanettoni, arrivano anche i cine-cocomeri con le avventure, spesso pirotecniche e ilari di un groppo variegato di protagonisti della commedia leggera italiana.

Stasera su La 7

Di Martedi’

Nuovo appuntamento con l’informazione e l’approfondimento di La 7 sulla scia dei grandi eventi che dalla politica alla cronaca riguardano tutti gli italiani e non solo.

Stasera su TV 8

Matrimonio a quattro mani

Amanda, una ragazza abbandonata dai genitori, si è legata a Diane, l’assistente sociale che si e’ presa cura di lei.

Stasera su Nove

L’uomo che sussurrava ai cavalli

La giovane Grace e una sua amica sono vittime di un incidente mentre erano a cavallo. Grace si salva grazie a Pilgrim, il suo cavallo.