Stasera in TV 8 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Mentre la grave e drammatica emergenza per il Covid-19 non cessa e sul fronte televisivo, pure questa sera, mercoledí 8 Aprile la televisione fará il punto della situazione, ma gli italiani costretti a stare a casa e, magari, sul fare della sera,vogliosi di relax, o distrarsi dalle vicende del coronavirus cosa c´é da vedere in tv?

Su Rai Uno, alle 21,20 Stanotte a San Pietro Viaggio tra le meraviglie del Vaticano (Documentario)



Su Rai Due, alle 21,20 Maltese Il romanzo del commissario (Miniserie)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

Su Italia 1, alle 21,20 Brick Mansions (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Stasera Italia – Speciale (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su Tv8, dalle 20.55 Antonino Chef Academy (Cucina)

Sul Nove, alle 21,25 Matrimonio a quattro mani (Film)