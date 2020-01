Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 8 gennaio 2020, comodamente sui nostri divani? Dopo i fasti e i successi di alcuni dei programmi più in auge e in attesa che, ancora una volta, dati auditel alla mano hanno vinto la gara degli ascolti, ecco che ci si prepara ancora alla solita carrellata di programmi da poter vedere. Già, ma quali?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per mercoledì 8 gennaio 2020. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV? Ecco tutte le proposte:

Su Rai 1 in prima serata Heidi 2015 (Film), trasposizione del celebre cartone animato conosciuto da intere generazioni.

Rai 2, invece, L’amica geniale – Le bambole (Fiction), il l racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, amiche per sempre.

Su Rai 3, invece Chi l’ha visto? (Attualita’), noto appuntamento con l’attualità e con i casi spinosi degli scomparsi.

Questa sera, su Canale 5, arriva invece Grande Fratello Vip 2020 (Reality), la nuova edizione del GF Vip che è pronto a dare spettacolo con Alfonso Signorini alla conduzione.

Su Italia 1 invece c’è Safe (Film), mentre su Rete 4 arriva un altro film, L’uomo di neve.

Infine, su tv8 Karate Kid – per vincere domani (Film). Su Nove invece ecco la Supercoppa di Spagna – Valencia Vs Real Madrid (Sport) mentre su la 7 ecco l’approfondimento con Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta (Film), uno spaccato, triste ma vero, di cronaca italiana.

Stasera in TV 8 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera mercoledì 8 gennaio 2020, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,25 Heidi 2015 (Film)

Rai Due, alle 21,20 L’amica geniale – Le bambole (Fiction)

Su Rai Tre dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

Italia 1, alle 21,20 Safe (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 L’uomo di neve (Film)

La 7, alle 21,15, Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta (Film)

Su Tv8, dalle 21,30 Karate Kid – per vincere domani (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Supercoppa di Spagna – Valencia Vs Real Madrid (Sport)