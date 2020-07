Stasera in TV 8 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 8 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Arrivati già all’8 Luglio pur se ancora contraddistinti dalla emergenza da coronavirus, ci viene ogni giorno di più voglia di estate, di vacanza e di relax. Ma c’è una cosa che non cambia, stagione dopo stagione: a sera, ancora per noi è piacevole rilassarci davanti alla televisione.

Ecco perchè ci domandiamo anche oggi: cosa c’è in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta nella prima serata del giorno 8 Luglio 2020?

Ecco che cosa possiamo vedere per la prima serata di oggi 8 luglio? Questa sera 8/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono questo.

La programmazione tv di stasera 8 luglio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Techetechete’ – Adriano! Il cuore, la voce (Show)

Su Rai Due, alle 21,05 N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 12 – L’ultimo legame (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Come sorelle (Fiction)

Su Italia 1, alle 21,30 Chicago Fire – Stagione 7 Episodio 3 – Inganni (Telefilm)

Su Rete 4, alle 21,27 Delitti inquietanti (Film)



Su La 7, alle 20,35 Atlantide (Documentario)

Su Tv8 alle 21,30 Perche’ te lo dice mamma (Film)

Sul Nove, alle 20,05 Finche’ giudice non ci separi (Film)